Чемпион Европы по футболу Джорджо Кьеллини завершил карьеру в 39 лет

Чемпион Европы по футболу — бывший защитник "Ювентуса" и сборной Италии Джорджо Кьеллини 12 декабря завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщил портал Goal. Официально об уходе из спорта сам спортсмен объявит позже.

Футболисту 39 лет, последним его клубом был американский "Лос-Анджелес", за который он играл с 2022 года. Также спортсмен выступал за итальянские "Ливорно", "Ювентус" и "Фиорентину". В составе "Ювентуса" Кьеллини девять раз выигрывал титул чемпиона страны, пять раз брал Кубок Италии, дважды выходил в финал Лиги чемпионов. В составе сборной он провёл 117 матчей, отметившись восемью голами, и выиграл чемпионат Европы в 2020 году.