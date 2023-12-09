"Перестала получать удовольствие": Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении профессиональной карьеры. Легкоатлетка призналась, что за последние несколько лет она "перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики".

"Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. <...> Так что да, я официально завершаю свою спортивную карьеру", — написала 32-летняя Сидорова в телеграм-канале.