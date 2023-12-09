"Перестала получать удовольствие": Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова завершила карьеру
Олимпийский призёр в прыжках с шестом Сидорова объявила о завершении карьеры
Анжелика Сидорова. Обложка © ТАСС / EPA / WU HONG
Серебряный призёр Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова объявила о завершении профессиональной карьеры. Легкоатлетка призналась, что за последние несколько лет она "перестала получать удовольствие от лёгкой атлетики".
Последний прыжок Анжелики Сидоровой. Видео © Telegram / Anzhelika Sidorova
"Думаю, многие из вас и так понимали, к чему идёт дело, и, кажется, пришла пора поставить точку. Весь год с момента, как я узнала, что беременна, я уговаривала себя не торопиться, оставляла себе шанс передумать, но не вышло. <...> Так что да, я официально завершаю свою спортивную карьеру", — написала 32-летняя Сидорова в телеграм-канале.
Москвичка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020 в Токио. Также россиянка является чемпионкой мира 2019 года и Европы 2014-го. Осенью этого года Сидорова впервые стала мамой — теперь вместе с мужем она воспитывает сына Артёма.
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