Легенда ЦСКА Дзагоев завершил карьеру
Экс-полузащитник ЦСКА Дзагоев объявил о завершении карьеры из-за постоянных травм
Алан Дзагоев. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Бывший футболист московского ЦСКА, казанского "Рубина" и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба греческой "Ламии", за которую в последнее время выступал 33-летний полузащитник.
"Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за "Ламию" всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу", — говорится в заявлении 33-летнего Дзагоева.
Спортсмен добавил, что за последние пять лет у него было много повреждений, поэтому он принял решение о завершении карьеры так внезапно. Дзагоев подчеркнул, что ему становится тяжело морально и физически.
Алан Дзагоев почти всю свою карьеру провёл в ЦСКА (с 2008 по 2022 год), с армейцами он трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Последним российским клубом Алана был казанский "Рубин". В сезоне 2022/2023 он провёл 20 матчей в составе команды, в которых отметился тремя забитыми мячами. За сборную России Дзагоев же сыграл 59 матчей и забил девять мячей. В октябре текущего года полузащитник перешёл в "Ламию", где на несколько минут вышел на замену в двух матчах.
Ранее о завершении профессиональной карьеры заявил 29-летний Михаил Меркулов, выступавший за "Урал" и казанский "Рубин". По словам футболиста, на это решение повлияли проблемы с коленом, из-за которых он не выступал с весны 2022 года.