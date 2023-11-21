Легенда ЦСКА Дзагоев завершил карьеру

Бывший футболист московского ЦСКА, казанского "Рубина" и сборной России Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщила пресс-служба греческой "Ламии", за которую в последнее время выступал 33-летний полузащитник.

"Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. К сожалению, я сыграл за "Ламию" всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы подколенного сухожилия. Мне дали спокойно восстановиться, но перед выходом в общую группу я потянул левую икроножную мышцу", — говорится в заявлении 33-летнего Дзагоева.

Спортсмен добавил, что за последние пять лет у него было много повреждений, поэтому он принял решение о завершении карьеры так внезапно. Дзагоев подчеркнул, что ему становится тяжело морально и физически.

Алан Дзагоев почти всю свою карьеру провёл в ЦСКА (с 2008 по 2022 год), с армейцами он трижды становился чемпионом России, а также четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. Последним российским клубом Алана был казанский "Рубин". В сезоне 2022/2023 он провёл 20 матчей в составе команды, в которых отметился тремя забитыми мячами. За сборную России Дзагоев же сыграл 59 матчей и забил девять мячей. В октябре текущего года полузащитник перешёл в "Ламию", где на несколько минут вышел на замену в двух матчах.