Экс-тренер "Зенита" Луческу объявил о завершении карьеры

Экс-тренер петербургской команды "Зенит" Мирча Луческу, который 3 ноября подал в отставку после поражения киевского "Динамо" в игре с "Шахтёром" в чемпионате Украины, объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками "Шахтёра", — произнёс Луческу.

С 2004 по 2016 год румынский тренер возглавлял "Шахтёр", с которым восемь раз становился чемпионом Украины. Затем Луческу один сезон проработал в петербургском "Зените", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны.