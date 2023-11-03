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3 ноября, 20:11

Экс-тренер "Зенита" Луческу объявил о завершении карьеры

<p>Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу. Обложка © ТАСС / Lukasz Gagulski</p>

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу. Обложка © ТАСС / Lukasz Gagulski

Экс-тренер петербургской команды "Зенит" Мирча Луческу, который 3 ноября подал в отставку после поражения киевского "Динамо" в игре с "Шахтёром" в чемпионате Украины, объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

"Сегодня не хотелось бы говорить об игре. Я 15 лет отдал футболу Украины. На этом я решил завершить свою карьеру. Это была последняя игра. Я простился со своими игроками, с игроками "Шахтёра", — произнёс Луческу.

С 2004 по 2016 год румынский тренер возглавлял "Шахтёр", с которым восемь раз становился чемпионом Украины. Затем Луческу один сезон проработал в петербургском "Зените", с которым завоевал бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны.

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Ранее Лайф писал о том, что президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес планирует уйти в отставку из-за скандала, случившегося после того, как он поцеловал футболистку.

Анатолий Симоненко
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