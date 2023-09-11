Оскандалившийся глава федерации футбола Испании собирается оставить пост
Глава RFEF Рубиалес хочет подать в отставку после скандала с поцелуем
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / RODRIGO JIMENEZ
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес после скандала с поцелуем собирается уйти в отставку. Намерение он озвучил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.
"Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу", — подтвердил Рубиалес.
Напомним, всё случилось в момент награждения женской сборной Испании, одержавшей победу на чемпионате мира. Испытывая, очевидно, радостные эмоции, чиновник поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Очевидцы определили его действия как сексуальное насилие. Футболистки после случившегося объявили ему бойкот, а ФИФА временно отстранила от должности президента RFEF.