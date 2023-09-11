Оскандалившийся глава федерации футбола Испании собирается оставить пост

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес после скандала с поцелуем собирается уйти в отставку. Намерение он озвучил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

"Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу", — подтвердил Рубиалес.