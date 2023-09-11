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10 сентября, 21:52

Оскандалившийся глава федерации футбола Испании собирается оставить пост

Глава RFEF Рубиалес хочет подать в отставку после скандала с поцелуем

<p>Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / RODRIGO JIMENEZ</p>

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес. Обложка © ТАСС / RODRIGO JIMENEZ

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес после скандала с поцелуем собирается уйти в отставку. Намерение он озвучил в беседе с британским журналистом Пирсом Морганом.

"Да, я собираюсь подать в отставку. Потому что я не могу продолжать мою работу", — подтвердил Рубиалес.

Главу федерации футбола Испании, поцеловавшего спортсменку, будут судить за сексуальное насилие

Главу федерации футбола Испании, поцеловавшего спортсменку, будут судить за сексуальное насилие

Напомним, всё случилось в момент награждения женской сборной Испании, одержавшей победу на чемпионате мира. Испытывая, очевидно, радостные эмоции, чиновник поцеловал в губы капитана команды Дженнифер Эрмосо. Очевидцы определили его действия как сексуальное насилие. Футболистки после случившегося объявили ему бойкот, а ФИФА временно отстранила от должности президента RFEF.

Анатолий Симоненко
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