Дзагоев официально перешёл в греческую "Ламию"

Экс-футболист столичного ЦСКА и сборной РФ Алан Дзагоев заключил договор с греческой "Ламией". Об этом событии сообщается на официальном сайте команды.

"Ламия 1964" объявляет о начале сотрудничества с 33-летним российским полузащитником Аланом Дзагоевым", — указано на сайте.

Дзагоев играл в ЦСКА с 2008-го по 2022 год, вместе с клубом три раза став чемпионом и по четыре раза выиграв Кубок и Суперкубок РФ. Последний сезон футболист играл за казанский "Рубин", но покинул его прошлым летом. В составе сборной России спортсмен провёл 59 матчей, забив девять мячей.

В этом сезоне чемпионата Греции "Ламия" набрала шесть очков по прошествии шести туров, заняв девятую строчку в турнирной таблице.