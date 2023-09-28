Дзагоев официально перешёл в греческую "Ламию"
Экс-футболист сборной России Алан Дзагоев подписал договор с греческой "Ламией"
Экс-футболист столичного ЦСКА и сборной РФ Алан Дзагоев. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Экс-футболист столичного ЦСКА и сборной РФ Алан Дзагоев заключил договор с греческой "Ламией". Об этом событии сообщается на официальном сайте команды.
"Ламия 1964" объявляет о начале сотрудничества с 33-летним российским полузащитником Аланом Дзагоевым", — указано на сайте.
Дзагоев играл в ЦСКА с 2008-го по 2022 год, вместе с клубом три раза став чемпионом и по четыре раза выиграв Кубок и Суперкубок РФ. Последний сезон футболист играл за казанский "Рубин", но покинул его прошлым летом. В составе сборной России спортсмен провёл 59 матчей, забив девять мячей.
В этом сезоне чемпионата Греции "Ламия" набрала шесть очков по прошествии шести туров, заняв девятую строчку в турнирной таблице.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал, что товарищеский матч между футбольными сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе "ВТБ-арена".