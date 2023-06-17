В "Рубине" туманно высказались о будущем Дзагоева

Напомним, с 2008 года полузащитник Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. За национальную сборную он сыграл 59 встреч, девять раз поразив ворота соперников. В сентябре 2022 года Дзагоев подписал контракт с казанским "Рубином".