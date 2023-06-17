В "Рубине" туманно высказались о будущем Дзагоева
Спортдиректор "Рубина" Сафонов: Будущее Дзагоева решит тренерский штаб
Алан Дзагоев. Обложка © t.me / ФК "Рубин"
Будущее полузащитника Алана Дзагоева в "Рубине" будет определять тренерский штаб. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.
"Будущее Дзагоева? Это вопрос к тренеру. Пока тренерский штаб думает", — пояснил Сафонов в беседе со "Спорт-экспрессом".
Напомним, с 2008 года полузащитник Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. За национальную сборную он сыграл 59 встреч, девять раз поразив ворота соперников. В сентябре 2022 года Дзагоев подписал контракт с казанским "Рубином".