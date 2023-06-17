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17 июня, 04:18

В "Рубине" туманно высказались о будущем Дзагоева

Спортдиректор "Рубина" Сафонов: Будущее Дзагоева решит тренерский штаб

<p>Алан Дзагоев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcrk1958/8925" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Рубин"</a></p>

Алан Дзагоев. Обложка © t.me / ФК "Рубин"

Будущее полузащитника Алана Дзагоева в "Рубине" будет определять тренерский штаб. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

"Будущее Дзагоева? Это вопрос к тренеру. Пока тренерский штаб думает", пояснил Сафонов в беседе со "Спорт-экспрессом".

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Напомним, с 2008 года полузащитник Алан Дзагоев выступал за ЦСКА. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. За национальную сборную он сыграл 59 встреч, девять раз поразив ворота соперников. В сентябре 2022 года Дзагоев подписал контракт с казанским "Рубином".

Юлия Коновалова
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