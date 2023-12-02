"Лыжи на гвоздь": Биатлонист Поршнев завершил карьеру после холостой стрельбы на Кубке России

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о решении завершить спортивную карьеру после неудачи на втором этапе Кубка России. 27-летний спортсмен пришёл к финишу последним, так как забыл зарядить обойму и стрелял по мишеням вхолостую.

По словам титулованного биатлониста, проблемы с оружием возникли у него из-за постоянных мыслей о жене и годовалой дочери. Он признался, что хочет уделять семье гораздо больше времени, а потому спорт придётся оставить в прошлом.

"Я принимал решение сам, своим сердцем. Семья для меня важнее всего теперь, буду заниматься ею. Я буду воспитывать дочь, жить дома с женой, а не на сборах. Где родился, там и пригодился. Со сборов я сейчас поеду домой. А выступления – всё. Лыжи на гвоздь", — заявил Поршнев в эфире "Матч ТВ".