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1 декабря, 22:22

"Лыжи на гвоздь": Биатлонист Поршнев завершил карьеру после холостой стрельбы на Кубке России

Биатлонист Никита Поршнев завершил карьеру в 27 лет из-за жены и дочери

<p>Биатлонист Никита Поршнев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / porshnev.nikita</p>

Биатлонист Никита Поршнев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / porshnev.nikita

Бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Никита Поршнев объявил о решении завершить спортивную карьеру после неудачи на втором этапе Кубка России. 27-летний спортсмен пришёл к финишу последним, так как забыл зарядить обойму и стрелял по мишеням вхолостую.

По словам титулованного биатлониста, проблемы с оружием возникли у него из-за постоянных мыслей о жене и годовалой дочери. Он признался, что хочет уделять семье гораздо больше времени, а потому спорт придётся оставить в прошлом.

"Я принимал решение сам, своим сердцем. Семья для меня важнее всего теперь, буду заниматься ею. Я буду воспитывать дочь, жить дома с женой, а не на сборах. Где родился, там и пригодился. Со сборов я сейчас поеду домой. А выступления – всё. Лыжи на гвоздь", — заявил Поршнев в эфире "Матч ТВ".

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Завязать со спортом недавно решил и экс-футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев. 33-летний полузащитник объяснил своё решение многочисленными травмами на поле.

Илья Пушкарев
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