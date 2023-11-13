Олимпийские призёры Тарасова и Морозов завершили карьеру в фигурном катании
Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что завершают профессиональную карьеру в фигурном катании. Об этом спортсмены сказали в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.
"Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем", — заявил Морозов.
28-летняя Тарасова и 31-летний Морозов взяли серебро на Олимпиаде в 2018 году в командных соревнованиях, а также стали вторыми в парном катании на Играх в Пекине в прошлом году.
Ранее сообщалось, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на четвёртом этапе Гран-при России в дисциплине парного катания. Спортсмены из группы тренера Тамары Москвиной набрали суммарно 236,86 балла за короткую и произвольную программы. Второе место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, третье — Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.