Олимпийские призёры Тарасова и Морозов завершили карьеру в фигурном катании

Двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили, что завершают профессиональную карьеру в фигурном катании. Об этом спортсмены сказали в эфире подкаста "Произвольная программа" на Первом канале.

"Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем её. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем", — заявил Морозов.

28-летняя Тарасова и 31-летний Морозов взяли серебро на Олимпиаде в 2018 году в командных соревнованиях, а также стали вторыми в парном катании на Играх в Пекине в прошлом году.