Тарасова назвала Тутберидзе очень сильным и развивающимся специалистом

"Их штаб работает втроём. Это не самые простые люди, которые работают с ней, они тоже много что умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа. У неё есть то, что есть. Они не ждут фигуристок, пока они поправятся, как они заниматься будут. Они не ждут этих двух лет", — объяснила тренер, отметив, что Тутберидзе чужд примитивный подход, поэтому она будет развиваться и продумывать свою работу с разными фигуристками.