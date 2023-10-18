Тарасова назвала Тутберидзе очень сильным и развивающимся специалистом
Тренер Тарасова: Тутберидзе — сильный специалист, мы с ней похожи
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе сильным специалистом и добавила, что у них много общего. Такое заявление она сделала в эфире канала "Коммент.Шоу" на YouTube.
"Их штаб работает втроём. Это не самые простые люди, которые работают с ней, они тоже много что умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа. У неё есть то, что есть. Они не ждут фигуристок, пока они поправятся, как они заниматься будут. Они не ждут этих двух лет", — объяснила тренер, отметив, что Тутберидзе чужд примитивный подход, поэтому она будет развиваться и продумывать свою работу с разными фигуристками.
Высокий уровень Тутберидзе как тренера подтверждается результатами её подопечных на Олимпиаде в Пекине. Так, Анна Щербакова взяла на этом соревновании золотую медаль за одиночное катание, Камила Валиева стала чемпионкой командного зачёта, Александра Трусова завоевала серебряную медаль в женском катании, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на втором месте в соревнованиях спортивных пар.
В начале августа дочь Тутберидзе с супругом — фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии. Они стали победителями Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде (США).
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