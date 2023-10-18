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18 октября, 13:15

Тарасова назвала Тутберидзе очень сильным и развивающимся специалистом

Тренер Тарасова: Тутберидзе — сильный специалист, мы с ней похожи

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе сильным специалистом и добавила, что у них много общего. Такое заявление она сделала в эфире канала "Коммент.Шоу" на YouTube.

"Их штаб работает втроём. Это не самые простые люди, которые работают с ней, они тоже много что умеют. Она очень сильная, мне кажется, на меня похожа. У неё есть то, что есть. Они не ждут фигуристок, пока они поправятся, как они заниматься будут. Они не ждут этих двух лет", объяснила тренер, отметив, что Тутберидзе чужд примитивный подход, поэтому она будет развиваться и продумывать свою работу с разными фигуристками.

Высокий уровень Тутберидзе как тренера подтверждается результатами её подопечных на Олимпиаде в Пекине. Так, Анна Щербакова взяла на этом соревновании золотую медаль за одиночное катание, Камила Валиева стала чемпионкой командного зачёта, Александра Трусова завоевала серебряную медаль в женском катании, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов расположились на втором месте в соревнованиях спортивных пар.

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В начале августа дочь Тутберидзе с супругом — фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин — выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии. Они стали победителями Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде (США).

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / t.a.tarasova

Юрий Лысенко
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