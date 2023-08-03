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3 августа, 01:35

Дочь Тутберидзе с мужем выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии

Фигуристы Дэвис и Смолкин выиграли первый турнир за сборную Грузии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли первый турнир после перехода в сборную Грузии. Они стали победителями Ice Dance International в Лейк‑Плэсиде (США).

За произвольную программу пара получила 117,47 балла, а в сумме с ритм-танцем, который спортсмены представили накануне, они набрали 191,8 балла.

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Второе место заняла американская пара Гейдж Браун и Уна Браун (180,66), замкнули тройку американцы Логан Бай и Ева Пэйт (177,95).

Напомним, исполком Федерации фигурного катания на коньках России в начале июня официально одобрил переход танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии. Пара уже полтора года тренируется в США и не выступала на российских соревнованиях.

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figureskatersonline.com

Артур Лапсаков
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