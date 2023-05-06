Тарасова озвучила свою правду о переходе Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Тамара Москвина, Артур Минчук и Этери Тутберидзе — профессиональные тренеры по фигурному катанию, а значит, переход 21-летней Александры Бойковой и 23-летнего Дмитрия Козловского в группу Тутберидзе будет полезен для спортсменов. Такое заявление сделала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Если они приняли такое решение, значит, считают, что это для них будет полезно. Тренеры там и там профессиональные. Никто не знает, как это скажется на их карьере. Из хороших рук — в хорошие руки", — пояснила Тарасова.

По информации газеты, спортсмены работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука последние семь лет. Они чемпионы Европы 2020 года. Дважды завоёвывали третьи места европейских первенств. В 2021 году заняли третье место на чемпионате мира.

