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27 февраля, 15:27

"Царица фигурного катания" Тамара Москвина сообщила о состоянии после операции

Тренер по фигурному катанию Москвина рассказала о самочувствии после перенесённой операции

<p>Тамара Москвина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Тамара Москвина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" рассказала о своём состоянии после перенесённой операции.

"Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, всё в порядке", — поделилась Москвина.

Тамара Москвина воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В прошлом году её подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу Пекина в личном зачёте и золото в командном турнире. Также в декабре 2022 года чемпионами России стала её пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

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Напомним, 16 февраля стало известно, что Москвина перенесла операцию. Источник тогда заверял, что повода для беспокойства нет и хирургическое вмешательство "царицы фигурного катания" было плановым.

Ирина Фальке
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