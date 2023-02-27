"Царица фигурного катания" Тамара Москвина сообщила о состоянии после операции
Тренер по фигурному катанию Москвина рассказала о самочувствии после перенесённой операции
Тамара Москвина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" рассказала о своём состоянии после перенесённой операции.
"Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, всё в порядке", — поделилась Москвина.
Тамара Москвина воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В прошлом году её подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу Пекина в личном зачёте и золото в командном турнире. Также в декабре 2022 года чемпионами России стала её пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Напомним, 16 февраля стало известно, что Москвина перенесла операцию. Источник тогда заверял, что повода для беспокойства нет и хирургическое вмешательство "царицы фигурного катания" было плановым.