"Царица фигурного катания" Тамара Москвина сообщила о состоянии после операции

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина в разговоре с изданием "Спорт-Экспресс" рассказала о своём состоянии после перенесённой операции.

"Я сейчас нахожусь на больничном. Как я себя чувствую? Прекрасно, всё в порядке", — поделилась Москвина.

Тамара Москвина воспитала несколько поколений олимпийских чемпионов по фигурному катанию. В прошлом году её подопечные Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу Пекина в личном зачёте и золото в командном турнире. Также в декабре 2022 года чемпионами России стала её пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.