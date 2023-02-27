Спортивный врач рассказал, как паразиты могли довести Костомарова до реанимации

Подкосить здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова теоретически могло наличие паразитов. Об этом рассказал подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский в интервью kp.ru.

"Существует много факторов, которые снижают иммунитет, а при их сочетании осложнения в организме будут усиливаться. Конечно, если была скрытая онкология, то иммунитет… Сама по себе онкология изначально возникает на фоне сниженного иммунитета. Наличие каких-то паразитов, это тоже значительно снижает сопротивляемость организма", — отметил медик.

Яблуновский добавил, что о паразитах, как правило, забывают. Кроме того, даже анализ не всегда позволяет обнаружить их.