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27 февраля, 09:23

Спортивный врач рассказал, как паразиты могли довести Костомарова до реанимации

Спортивный врач Яблуновский: Подорвать иммунитет Романа Костомарова могли паразиты

Подкосить здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова теоретически могло наличие паразитов. Об этом рассказал подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский в интервью kp.ru.

"Существует много факторов, которые снижают иммунитет, а при их сочетании осложнения в организме будут усиливаться. Конечно, если была скрытая онкология, то иммунитет… Сама по себе онкология изначально возникает на фоне сниженного иммунитета. Наличие каких-то паразитов, это тоже значительно снижает сопротивляемость организма", — отметил медик.

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Яблуновский добавил, что о паразитах, как правило, забывают. Кроме того, даже анализ не всегда позволяет обнаружить их.

"И потом, их очень большое разнообразие, от больших до простейших в виде лямблий, амёб. И любая паразитарная инфекция снижает иммунитет", — подытожил эксперт.

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Напомним, в начале года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один из глаз. Однако недавно стало известно, что спортсмен начал выходить из комы.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Никита Никонов
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