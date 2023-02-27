Спортивный врач рассказал, как паразиты могли довести Костомарова до реанимации
Спортивный врач Яблуновский: Подорвать иммунитет Романа Костомарова могли паразиты
Подкосить здоровье олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова теоретически могло наличие паразитов. Об этом рассказал подполковник медицинской службы в отставке, известный спортивный врач Александр Яблуновский в интервью kp.ru.
"Существует много факторов, которые снижают иммунитет, а при их сочетании осложнения в организме будут усиливаться. Конечно, если была скрытая онкология, то иммунитет… Сама по себе онкология изначально возникает на фоне сниженного иммунитета. Наличие каких-то паразитов, это тоже значительно снижает сопротивляемость организма", — отметил медик.
Яблуновский добавил, что о паразитах, как правило, забывают. Кроме того, даже анализ не всегда позволяет обнаружить их.
"И потом, их очень большое разнообразие, от больших до простейших в виде лямблий, амёб. И любая паразитарная инфекция снижает иммунитет", — подытожил эксперт.
Напомним, в начале года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один из глаз. Однако недавно стало известно, что спортсмен начал выходить из комы.
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