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8 ноября, 00:08

Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов

<p>Пепе. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/FCPorto/status/1722014501921308986/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Porto</a></p>

Пепе. Обложка © X / FC Porto

Защитник "Порту" Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов, став самым возрастным автором гола. Футболист отличился в матче группового этапа с "Антверпеном" (2:0).

Пепе забил в возрасте 40 лет и 254 дней.

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Ранее Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов. На момент предыдущей встречи с "Антверпеном" португальцу было 40 лет и 241 день. Он обошёл итальянца Алессандро Костакурту и шотландца Дэвида Уэйра, выступавших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.

Артур Лапсаков
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