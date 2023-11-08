Защитник "Порту" Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов
Пепе. Обложка © X / FC Porto
Защитник "Порту" Пепе установил новый рекорд в Лиге чемпионов, став самым возрастным автором гола. Футболист отличился в матче группового этапа с "Антверпеном" (2:0).
Пепе забил в возрасте 40 лет и 254 дней.
Ранее Пепе стал самым возрастным полевым игроком в истории Лиги чемпионов. На момент предыдущей встречи с "Антверпеном" португальцу было 40 лет и 241 день. Он обошёл итальянца Алессандро Костакурту и шотландца Дэвида Уэйра, выступавших в ЛЧ в возрасте 40 лет и 211 дней.