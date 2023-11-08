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7 ноября, 22:39

Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Лейпциг" стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов завершились стартовые матчи четвёртого тура группового этапа, по итогам которых стали известны первые участники плей-офф. Ими стали английский "Манчестер Сити" и немецкий "РБ Лейпциг".

"Ман Сити" в домашнем матче разгромил швейцарский "Янг Бойз" со счётом 3:0, а "Лейпциг" в гостях победил "Црвену Звезду" (2:1).

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"Горожане" выиграли все четыре матча в группе G и возглавляют квартет с 12 очками. Стоит отметить, что англичане являются действующими победителями турнира. У немцев девять баллов, они также уже не опустятся ниже второго места. У "Янг Бойз" и "Црвены Звезды" по одному очку после четырёх туров.

А ранее "Шахтёр" победил "Барселону", сохранив шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол в матче, состоявшемся в немецком Гамбурге, забил Даниил Сикан.

Обложка ©

X / Manchester City

Артур Лапсаков
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