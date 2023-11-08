Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов

"Горожане" выиграли все четыре матча в группе G и возглавляют квартет с 12 очками. Стоит отметить, что англичане являются действующими победителями турнира. У немцев девять баллов, они также уже не опустятся ниже второго места. У "Янг Бойз" и "Црвены Звезды" по одному очку после четырёх туров.