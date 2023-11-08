Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" и "Лейпциг" стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов завершились стартовые матчи четвёртого тура группового этапа, по итогам которых стали известны первые участники плей-офф. Ими стали английский "Манчестер Сити" и немецкий "РБ Лейпциг".
"Ман Сити" в домашнем матче разгромил швейцарский "Янг Бойз" со счётом 3:0, а "Лейпциг" в гостях победил "Црвену Звезду" (2:1).
"Горожане" выиграли все четыре матча в группе G и возглавляют квартет с 12 очками. Стоит отметить, что англичане являются действующими победителями турнира. У немцев девять баллов, они также уже не опустятся ниже второго места. У "Янг Бойз" и "Црвены Звезды" по одному очку после четырёх туров.
А ранее "Шахтёр" победил "Барселону", сохранив шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол в матче, состоявшемся в немецком Гамбурге, забил Даниил Сикан.
X / Manchester City