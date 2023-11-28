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28 ноября, 15:00

Месси или Роналду: Определён лучший футболист XXI века

FourFourTwo назвал Месси лучшим футболистом XXI века, Роналду — второй

<p>Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>JOSE COELHO, © ТАСС / AP / Michel Euler</p>

Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE COELHO, © ТАСС / AP / Michel Euler

Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси обошёл форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в рейтинге топ-100 лучших футболистов XXI века по версии издания FourFourTwo.

Третье место в списке занял бывший партнёр аргентинца по "Барселоне" испанец Андрес Иньеста. В десятку лучших футболистов этого века также вошли Хави, Рональдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес.

Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия

Мбаппе превзошёл Роналду и Месси, забив 300 голов до своего 25-летия

Напомним, что в декабре прошлого года Месси выиграл чемпионат мира по футболу в составе сборной Аргентины. Недавно он также стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Кроме того, 36-летний спортсмен признался, что ещё долго планирует оставаться на поле.

Ян Поланин
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