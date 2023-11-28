Месси или Роналду: Определён лучший футболист XXI века
FourFourTwo назвал Месси лучшим футболистом XXI века, Роналду — второй
Футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси. Обложка © ТАСС / EPA / JOSE COELHO, © ТАСС / AP / Michel Euler
Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси обошёл форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в рейтинге топ-100 лучших футболистов XXI века по версии издания FourFourTwo.
Третье место в списке занял бывший партнёр аргентинца по "Барселоне" испанец Андрес Иньеста. В десятку лучших футболистов этого века также вошли Хави, Рональдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес.
Напомним, что в декабре прошлого года Месси выиграл чемпионат мира по футболу в составе сборной Аргентины. Недавно он также стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Кроме того, 36-летний спортсмен признался, что ещё долго планирует оставаться на поле.