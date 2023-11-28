Месси или Роналду: Определён лучший футболист XXI века

Нападающий американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси обошёл форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в рейтинге топ-100 лучших футболистов XXI века по версии издания FourFourTwo.

Третье место в списке занял бывший партнёр аргентинца по "Барселоне" испанец Андрес Иньеста. В десятку лучших футболистов этого века также вошли Хави, Рональдиньо, Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Мануэль Нойер, Кака и Луис Суарес.