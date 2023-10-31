Месси рассказал, сколько ещё планирует играть в футбол
Месси ответил, что планирует играть в футбол ещё очень долго
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос, сколько он ещё планирует играть в футбол. Минувшим вечером 36-летний спортсмен получил "Золотой мяч", который стал для него восьмым в карьере.
"Очень долго. Я не знаю. Посмотрим, как я себя чувствую физически. Я не могу назвать дату. Всё меняется изо дня в день", — сказал Месси, слова которого приводит Би-би-си.
А ранее Месси признался, что он без ума от сладкого. При этом спортсмен назвал себя неприхотливым в еде.
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