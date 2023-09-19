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19 сентября, 02:37

"Я в это влюблён": Месси признался, что он без ума от сладкого

Месси признался в любви к сладостям

Аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими вкусовыми предпочтениями. Спортсмен назвал себя неприхотливым в еде, но признался, что является сладкоежкой.

"Я очень прост в приготовлении блюд: стейк из телятины, отбивные, паста, шоколад, молочная карамель, мороженое… Мне нравится всё сладкое, я в это влюблён", — цитирует форварда "Интер Майями" Toda Pasion.

Ранее стало известно, что Месси также без ума от роскошных особняков. В сентябре футболист приобрёл гигантский дом в американском штате Флорида, выложив за него более 10 миллионов долларов. Площадь строения достигает почти тысячи квадратных метров.

Роналду считает законченным соперничество с Месси

Роналду считает законченным соперничество с Месси

Аргентинский спортсмен выступает за "Интер Майями" с июля 2023 года. За месяц он вошёл в топ-3 лучших бомбардиров футбольного клуба, а к концу августа принёс команде первый трофей.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Илья Пушкарев
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