"Я в это влюблён": Месси признался, что он без ума от сладкого

Аргентинский футболист Лионель Месси поделился своими вкусовыми предпочтениями. Спортсмен назвал себя неприхотливым в еде, но признался, что является сладкоежкой.

"Я очень прост в приготовлении блюд: стейк из телятины, отбивные, паста, шоколад, молочная карамель, мороженое… Мне нравится всё сладкое, я в это влюблён", — цитирует форварда "Интер Майями" Toda Pasion.