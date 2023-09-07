Роналду считает законченным соперничество с Месси

Соперничество двух легендарных футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси закончено. Таким мнением поделился с газетой Record португальский футболист.

"Любой, кому нравится Криштиану Роналду, не должен ненавидеть Месси. <...> Нас уважают во всём мире — это самое главное. <...> Он идёт своим путём, я — своим. <...> ...Наследие продолжается, соперничества я в этом не вижу. ...Мы делили сцену 15 лет и в итоге стали... я не говорю "друзьями", но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", — цитирует Роналду издание.

Португальскому форварду 38 лет, он пятикратный обладатель "Золотого мяча", пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Кроме того, является чемпионом Европы, победителем Лиги наций, имеет чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Был лучшим бомбардиром национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и португальский "Спортинг". С декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Аргентинскому нападающему Лионелю Месси 36 лет. Он семикратный обладатель "Золотого мяча", чемпион мира, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов и Кубка лиг. На его счету многочисленные победы в чемпионатах Испании и Франции, а также Кубок Америки. С 2023 года выступает за американский "Интер Майами".