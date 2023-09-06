Роналду впервые за 19 лет не будет претендовать на "Золотой мяч"

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду впервые за 19 лет не вошёл в число претендентов на "Золотой мяч" (награда лучшему футболисту по итогам сезона). Список из 30 игроков опубликовал журнал France Football, который вручает приз.

Ранее португалец выигрывал престижную премию в 2008-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м, 2017-м.

В список вошли: Эрлинг Холанд, Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Хулиан Альварес, Родри (все — "Манчестер Сити"), Джуд Беллингем, Винисиус, Лука Модрич (все — "Реал"), Джамал Мусиала, Гарри Кейн, Ким Мин Джэ (все — "Бавария"), Николо Барелла, Лаутаро Мартинес (оба — "Интер"), Илкай Гюндоган, Роберт Левандовский (оба — "Барселона"), Букайо Сака, Мартин Эдегор (оба — "Арсенал"), Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен (оба — "Наполи"), Килиан Мбаппе, Рандаль Коло-Муани (оба — ПСЖ), Лионель Месси ("Интер Майами"), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Церемония вручения "Золотого мяча" по итогам сезона 2022/23 состоится 30 октября в театре Шатле в Париже.