Криштиану Роналду забил 850-й гол за карьеру в матче против "Аль-Хазма"
Португальский футболист Криштиану Роналду пополнил коллекцию забитых голов, отправив в ворота соперников суммарно 850 мячей за карьеру. Такой отметки спортсмен достиг в матче против "Аль-Хазма" в рамках чемпионата Саудовской Аравии.
Титулованный форвард оформил юбилейный гол на 68-й минуте встречи. На счету Роналду также две голевые передачи — Абдулрахману Гарибу и Отавио. К моменту финального свистка "Аль-Наср" опережал "Аль-Хазм" на четыре мяча, одержав победу со счётом 5:1.
По суммарному количеству голов Роналду является мировым рекордсменом. Его ближайший конкурент — Лионель Месси — отстаёт от португальца на 32 мяча.
Тем временем 2 сентября во Франции завершился матч между "Монако" и "Лансом". Монегаски всухую одолели гостей на домашнем стадионе со счётом 3:0, один гол забил Александр Головин, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
ТАСС / Noushad Thekkayil