Криштиану Роналду забил 850-й гол за карьеру в матче против "Аль-Хазма"

Португальский футболист Криштиану Роналду пополнил коллекцию забитых голов, отправив в ворота соперников суммарно 850 мячей за карьеру. Такой отметки спортсмен достиг в матче против "Аль-Хазма" в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Титулованный форвард оформил юбилейный гол на 68-й минуте встречи. На счету Роналду также две голевые передачи — Абдулрахману Гарибу и Отавио. К моменту финального свистка "Аль-Наср" опережал "Аль-Хазм" на четыре мяча, одержав победу со счётом 5:1.

По суммарному количеству голов Роналду является мировым рекордсменом. Его ближайший конкурент — Лионель Месси — отстаёт от португальца на 32 мяча.