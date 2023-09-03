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2 сентября, 23:06

Криштиану Роналду забил 850-й гол за карьеру в матче против "Аль-Хазма"

Португальский футболист Криштиану Роналду пополнил коллекцию забитых голов, отправив в ворота соперников суммарно 850 мячей за карьеру. Такой отметки спортсмен достиг в матче против "Аль-Хазма" в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Титулованный форвард оформил юбилейный гол на 68-й минуте встречи. На счету Роналду также две голевые передачи — Абдулрахману Гарибу и Отавио. К моменту финального свистка "Аль-Наср" опережал "Аль-Хазм" на четыре мяча, одержав победу со счётом 5:1.

По суммарному количеству голов Роналду является мировым рекордсменом. Его ближайший конкурент — Лионель Месси — отстаёт от португальца на 32 мяча.

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Роналду вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый спортсмен

Тем временем 2 сентября во Франции завершился матч между "Монако" и "Лансом". Монегаски всухую одолели гостей на домашнем стадионе со счётом 3:0, один гол забил Александр Головин, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

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ТАСС / Noushad Thekkayil

Илья Пушкарев
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