Головин забил первый гол за "Монако" в нынешнем сезоне
Гол Головина помог "Монако" победить "Ланс" и возглавить таблицу Лиги 1
Полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол в нынешнем сезоне в матче против "Ланса" в чемпионате Франции. Спортсмен отправил мяч в ворота соперников на 36-й минуте встречи.
Игра состоялась 2 сентября на стадионе "Луи II" в Монако. Победу одержали хозяева поля, всухую одолев гостей со счётом 3:0. Помимо Головина голами отметились Вилфред Синго и Гильермо Марипан. С десятью очками в активе монегаски расположились на первой строчке в Лиге 1.
Между тем сборная России по футболу под руководством тренера Валерия Карпина готовится к двум матчам с командой Египта. Встречи состоятся 7 и 11 сентября.