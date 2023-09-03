Головин забил первый гол за "Монако" в нынешнем сезоне

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол в нынешнем сезоне в матче против "Ланса" в чемпионате Франции. Спортсмен отправил мяч в ворота соперников на 36-й минуте встречи.

Игра состоялась 2 сентября на стадионе "Луи II" в Монако. Победу одержали хозяева поля, всухую одолев гостей со счётом 3:0. Помимо Головина голами отметились Вилфред Синго и Гильермо Марипан. С десятью очками в активе монегаски расположились на первой строчке в Лиге 1.