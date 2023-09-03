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2 сентября, 21:23

Головин забил первый гол за "Монако" в нынешнем сезоне

Гол Головина помог "Монако" победить "Ланс" и возглавить таблицу Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол в нынешнем сезоне в матче против "Ланса" в чемпионате Франции. Спортсмен отправил мяч в ворота соперников на 36-й минуте встречи.

Игра состоялась 2 сентября на стадионе "Луи II" в Монако. Победу одержали хозяева поля, всухую одолев гостей со счётом 3:0. Помимо Головина голами отметились Вилфред Синго и Гильермо Марипан. С десятью очками в активе монегаски расположились на первой строчке в Лиге 1.

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Между тем сборная России по футболу под руководством тренера Валерия Карпина готовится к двум матчам с командой Египта. Встречи состоятся 7 и 11 сентября.

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asmonaco.com

Илья Пушкарев
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