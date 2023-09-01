Кокорин и Оздоев вышли в еврокубки

Итальянская "Фиорентина", за которую выступает нападающий Александр Кокорин, и греческий ПАОК, где играет полузащитник Магомед Оздоев, вышли в групповой этап Лиги конференций.

"Фиорентина" по сумме двух матчей победила австрийский "Рапид" (0:1, 2:0) в раунде плей-офф квалификации турнира. В ответной игре Кокорин вышел на поле на 87-й минуте. Это первый матч россиянина за клуб из Флоренции с апреля 2022 года.

ПАОК справился с шотландским "Хартсом" (2:1, 4:0). Оздоев появился на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября.