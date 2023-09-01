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31 августа, 22:34

Кокорин и Оздоев вышли в еврокубки

"Фиорентина" Кокорина и ПАОК Оздоева вышли в групповой этап Лиги конференций

<p>Магомед Оздоев в матче с "Хартсом". Обложка © <a href="https://www.paokfc.gr/nea/20230831-eikones-apo-to-paok-hearts/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">paokfc.gr</a></p>

Магомед Оздоев в матче с "Хартсом". Обложка © paokfc.gr

Итальянская "Фиорентина", за которую выступает нападающий Александр Кокорин, и греческий ПАОК, где играет полузащитник Магомед Оздоев, вышли в групповой этап Лиги конференций.

"Фиорентина" по сумме двух матчей победила австрийский "Рапид" (0:1, 2:0) в раунде плей-офф квалификации турнира. В ответной игре Кокорин вышел на поле на 87-й минуте. Это первый матч россиянина за клуб из Флоренции с апреля 2022 года.

ПАОК справился с шотландским "Хартсом" (2:1, 4:0). Оздоев появился на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

Определены все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов UEFA

Определены все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов UEFA

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября.

Ранее Лайф писал, что УЕФА признал нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона. Вместе с клубом норвежец стал чемпионом Англии и обладателем кубка страны, а также выиграл Лигу чемпионов.

Артур Лапсаков
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