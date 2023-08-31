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31 августа, 18:21

УЕФА признала нападающего "Манчестер Сити" Холанда лучшим игроком сезона

<p>Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA</p>

Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал норвежского нападающего английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23.

В сезоне 2022/23 Холанд в составе "Манчестера" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победил в Лиге чемпионов. Церемония награждения прошла в Монако, также на это место претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из того же клуба, а также аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.

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Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл испанскую "Севилью" и впервые завоевал Суперкубок УЕФА. Основное время закончилось со счётом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти англичане взяли верх — 5:4.

Матвей Константинов
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