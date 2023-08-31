УЕФА признала нападающего "Манчестер Сити" Холанда лучшим игроком сезона

В сезоне 2022/23 Холанд в составе "Манчестера" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победил в Лиге чемпионов. Церемония награждения прошла в Монако, также на это место претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из того же клуба, а также аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.