УЕФА признала нападающего "Манчестер Сити" Холанда лучшим игроком сезона
Эрлинг Холанд. Обложка © ТАСС / EPA / SEDAT SUNA
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал норвежского нападающего английского "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда лучшим игроком сезона 2022/23.
В сезоне 2022/23 Холанд в составе "Манчестера" выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также победил в Лиге чемпионов. Церемония награждения прошла в Монако, также на это место претендовали бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне из того же клуба, а также аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.
Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл испанскую "Севилью" и впервые завоевал Суперкубок УЕФА. Основное время закончилось со счётом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти англичане взяли верх — 5:4.