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15 августа, 23:51

Игрок "Манчестер Сити" Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы, которая потребует операции. Об этом сообщил главный тренер клуба Хосеп Гвардиола накануне матча за Суперкубок УЕФА с "Севильей".

"Всё серьёзно. Он пропустит три или четыре месяца", — сказал Гвардиола, уточнив, что решение об операции будет принято в ближайшие дни.

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Де Брёйне получил повреждение в матче первого тура АПЛ против "Бёрнли" (3:0), покинув поле на 23-й минуте. Это был лишь второй официальный матч бельгийца после финала Лиги чемпионов прошлого сезона, где он был заменён из-за травмы бедра.

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Twitter / Manchester City

Артур Лапсаков
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