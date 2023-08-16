Игрок "Манчестер Сити" Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы, которая потребует операции. Об этом сообщил главный тренер клуба Хосеп Гвардиола накануне матча за Суперкубок УЕФА с "Севильей".

"Всё серьёзно. Он пропустит три или четыре месяца", — сказал Гвардиола, уточнив, что решение об операции будет принято в ближайшие дни.