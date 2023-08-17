"Манчестер Сити" победил Севилью по пенальти и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Матч прошёл в Греции на стадионе "Караискакис" в Пирее. Основное время завершилось со счётом 1:1. На 25-й минуте гол в ворота "Мансити" забил марокканский нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири. На 63-й Коул Палмер восстановил равновесие. В серии послематчевых 11-метровых англичане взяли верх 5:4. Решающий удар не забил сербский полузащитник испанского клуба Неманья Гудель.

Напомним, что изначально игра за Суперкубок Европы должна была состояться в России в Казани на "Ак Барс арене". Однако в январе УЕФА перенёс матч из-за ситуации на Украине. В РФС заявили, что это решение не относится к спорту.