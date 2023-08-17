Регион

Уведомления отключены

16 августа, 21:34

"Манчестер Сити" победил Севилью по пенальти и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" впервые выиграл Суперкубок УЕФА. В серии пенальти подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли испанскую "Севилью".

Матч прошёл в Греции на стадионе "Караискакис" в Пирее. Основное время завершилось со счётом 1:1. На 25-й минуте гол в ворота "Мансити" забил марокканский нападающий "Севильи" Юссеф Эн-Несири. На 63-й Коул Палмер восстановил равновесие. В серии послематчевых 11-метровых англичане взяли верх 5:4. Решающий удар не забил сербский полузащитник испанского клуба Неманья Гудель.

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов, а "Севилья" в седьмой раз стала победительницей Лиги Европы.

Игрок "Манчестер Сити" Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Игрок "Манчестер Сити" Де Брёйне пропустит несколько месяцев из-за травмы

Напомним, что изначально игра за Суперкубок Европы должна была состояться в России в Казани на "Ак Барс арене". Однако в январе УЕФА перенёс матч из-за ситуации на Украине. В РФС заявили, что это решение не относится к спорту.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Манчестер Сити
  • ФК Севилья
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров