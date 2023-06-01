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31 мая, 23:55

"Севилья" в седьмой раз в истории стала победителем Лиги Европы

"Севилья" победила "Рому" в серии пенальти и в седьмой раз выиграла Лигу Европы

Испанский футбольный клуб "Севилья" победил итальянский клуб "Рома" и в седьмой раз стал победителем Лиги Европы. Встреча команд состоялась в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

К основному времени было добавлено два дополнительных тайма. В команде "Ромы" гол на 35-й минуте забил Пауло Дибала, а на 55-й минуте защитник итальянского клуба Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти закончилась со счётом 4:1 в пользу "Севильи". Победный гол совершил защитник Гонсало Монтиэль.

"Севилья" уже в седьмой раз в истории одержала победу в Лиге Европы, что сделало её по этому показателю абсолютным рекордсменом. До этого команда одерживала победу в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. Испанская команда выигрывала во всех финалах, в которых принимала участие.

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

"Севилья" не удержала победу над "Ювентусом", пропустив в компенсированное время

Ранее Лайф писал, что "Севилья" победила итальянский "Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра, которая прошла в Испании, завершилась со счётом 2:1.

Обложка ©

ТАСС / Tibor Illyes

Анатолий Симоненко
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