"Севилья" в седьмой раз в истории стала победителем Лиги Европы
"Севилья" победила "Рому" в серии пенальти и в седьмой раз выиграла Лигу Европы
Испанский футбольный клуб "Севилья" победил итальянский клуб "Рома" и в седьмой раз стал победителем Лиги Европы. Встреча команд состоялась в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".
К основному времени было добавлено два дополнительных тайма. В команде "Ромы" гол на 35-й минуте забил Пауло Дибала, а на 55-й минуте защитник итальянского клуба Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти закончилась со счётом 4:1 в пользу "Севильи". Победный гол совершил защитник Гонсало Монтиэль.
"Севилья" уже в седьмой раз в истории одержала победу в Лиге Европы, что сделало её по этому показателю абсолютным рекордсменом. До этого команда одерживала победу в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. Испанская команда выигрывала во всех финалах, в которых принимала участие.
Ранее Лайф писал, что "Севилья" победила итальянский "Ювентус" в ответном матче полуфинала Лиги Европы. Игра, которая прошла в Испании, завершилась со счётом 2:1.
ТАСС / Tibor Illyes