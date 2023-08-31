Определены все 32 участника группового этапа Лиги чемпионов UEFA

По итогам трёх последних матчей в квалификации Лиги чемпионов UEFA 2023/24 определились 32 участника группового этапа турнира. Об этом сообщается на сайте организации.

Жеребьёвка состоится сегодня, 31 августа, а участников поделят на четыре корзины. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета.

1-я корзина: "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия).

2-я корзина: "Реал" (Испания), "Порту" (Португалия), "Боруссия " (Дортмунд, Германия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Арсенал" (Англия).

3-я корзина: "Шахтёр" (Украина), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания), ПСВ (Нидерланды).

4-я корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" Берлин (Германия), "Ньюкасл" (Англия).