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27 августа, 23:31

Месси могут наказать после дебютной игры в MLS

Месси могут наказать за отказ общаться с журналистами после дебюта в MLS

Нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси могут наказать после дебютной игры в MLS. По информации Goal, всему виной стали нарушенные аргентинцем правила лиги.

Дело в том, что 36-летний футболист не стал общаться с журналистами после встречи с "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0).

"Интер Майами" нанял Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле

"Интер Майами" нанял Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле

Напомним, в дебютной встрече в MLS Месси вышел на поле на 60-й минуте, а на 89-й забил первый гол в лиге. Всего же на счету аргентинца 11 голов и три результативные передачи в девяти играх за американский клуб.

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X / Inter Miami CF

Артур Лапсаков
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