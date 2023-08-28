Нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси могут наказать после дебютной игры в MLS. По информации Goal, всему виной стали нарушенные аргентинцем правила лиги.

Дело в том, что 36-летний футболист не стал общаться с журналистами после встречи с "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:0).

Напомним, в дебютной встрече в MLS Месси вышел на поле на 60-й минуте, а на 89-й забил первый гол в лиге. Всего же на счету аргентинца 11 голов и три результативные передачи в девяти играх за американский клуб.