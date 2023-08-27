Месси дебютировал в МЛС и сразу забил гол
Гол Месси помог "Интер Майами" прервать 11-матчевую серию без побед в МЛС
Нападающий Лионель Месси дебютировал в МЛС за "Интер Майами". Он вышел на поле в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Ред Буллз".
Аргентинец остался в запасе и появился перед публикой в Нью-Йорке лишь на 60-й минуте, сменив на поле Леонардо Кампана. На 89-й минуте форвард успел отличиться — это его первый гол в американском чемпионате и одиннадцатый в составе "Интера".
Первый гол Месси в МЛС и 11-й в составе "Интер Майами". Видео © X / Inter Miami CF
В МЛС "Интер Майами" победил впервые за 11 матчей и с 21 очком поднялся на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Йорк" идёт 11-м с 29 баллами.
Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. В дебютной игре за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного. Также он уже успел выиграть первый трофей — Кубок лиг. Для футболиста он оказался 44-м в карьере, что позволило Месси стать самым титулованным футболистом в истории.
X / Inter Miami CF