Месси дебютировал в МЛС и сразу забил гол

Нападающий Лионель Месси дебютировал в МЛС за "Интер Майами". Он вышел на поле в матче регулярного чемпионата с "Нью-Йорк Ред Буллз".

Аргентинец остался в запасе и появился перед публикой в Нью-Йорке лишь на 60-й минуте, сменив на поле Леонардо Кампана. На 89-й минуте форвард успел отличиться — это его первый гол в американском чемпионате и одиннадцатый в составе "Интера".