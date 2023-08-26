"Интер Майами" нанял Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле

Выбором телохранителя занимался Дэвид Бекхэм, один из владельцев футбольного клуба. Всем его требованиям отвечал бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА. Теперь он возглавляет команду из 50 человек, занимающуюся охраной Месси и его семьи в Майами, а сам он находится рядом с Месси даже во время матча, бегая по кромке поля, чтобы вовремя пресечь нежелательные для клиента контакты.