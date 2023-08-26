Регион

Уведомления отключены

26 августа, 03:08

"Интер Майами" нанял Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле

У аргентинского нападающего ФК "Интер Майами" Лионеля Месси в связи с участившимися случаями прорыва фанатов с трибун появился личный телохранитель — ветеран иракской и афганской войн. Об этом сообщает Daily Mail.

Выбором телохранителя занимался Дэвид Бекхэм, один из владельцев футбольного клуба. Всем его требованиям отвечал бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА. Теперь он возглавляет команду из 50 человек, занимающуюся охраной Месси и его семьи в Майами, а сам он находится рядом с Месси даже во время матча, бегая по кромке поля, чтобы вовремя пресечь нежелательные для клиента контакты.

В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

В "Интер Майами" перешёл третий бывший игрок "Барселоны"

Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютной игре за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного. За пять матчей он вошёл в топ-3 лучших бомбардиров команды. В финале Кубка лиг "Интер Майами" победил "Нэшвилл". Месси отметился голом и реализованным 11-метровым, в итоге завоевал 44-й трофей и стал самым титулованным футболистом в истории.

Обложка ©

intermiamicf.com

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Лионель Месси
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров