"Интер Майами" нанял Месси телохранителя, который сопровождает его даже на поле
У аргентинского нападающего ФК "Интер Майами" Лионеля Месси в связи с участившимися случаями прорыва фанатов с трибун появился личный телохранитель — ветеран иракской и афганской войн. Об этом сообщает Daily Mail.
Выбором телохранителя занимался Дэвид Бекхэм, один из владельцев футбольного клуба. Всем его требованиям отвечал бывший спецназовец армии США Яссин Чуэко, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА. Теперь он возглавляет команду из 50 человек, занимающуюся охраной Месси и его семьи в Майами, а сам он находится рядом с Месси даже во время матча, бегая по кромке поля, чтобы вовремя пресечь нежелательные для клиента контакты.
Напомним, Месси стал игроком "Интер Майами" текущим летом. Прошлый сезон аргентинец провёл во французском ПСЖ. В дебютной игре за новый клуб аргентинец принёс победу в концовке, положив мяч со штрафного. За пять матчей он вошёл в топ-3 лучших бомбардиров команды. В финале Кубка лиг "Интер Майами" победил "Нэшвилл". Месси отметился голом и реализованным 11-метровым, в итоге завоевал 44-й трофей и стал самым титулованным футболистом в истории.