Месси приобрёл роскошный особняк во Флориде

По информации американского издания, на покупку особняка звёздный игрок потратил 10,75 миллиона долларов. Площадь здания — 975 квадратных метров, в нём девять ванных комнат, восемь спален, а ещё бассейн и гараж на три авто. Участок располагается на набережной, с него можно выйти на причал. А ещё на территории есть спа-салон и фитнес. За такую роскошь спортсмену придётся выплачивать ежегодный налог порядка 83,4 тысячи долларов.