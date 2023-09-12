Месси приобрёл роскошный особняк во Флориде
Forbes: Месси купил себе дом в Форт-Лодердейле за 10,75 миллиона долларов
Футболист американского "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси купил себе дом в Форт-Лодердейле в американском штате Флорида. Об этом в своём материале сообщил журнал Forbes.
По информации американского издания, на покупку особняка звёздный игрок потратил 10,75 миллиона долларов. Площадь здания — 975 квадратных метров, в нём девять ванных комнат, восемь спален, а ещё бассейн и гараж на три авто. Участок располагается на набережной, с него можно выйти на причал. А ещё на территории есть спа-салон и фитнес. За такую роскошь спортсмену придётся выплачивать ежегодный налог порядка 83,4 тысячи долларов.
Напомним, 22 июля Месси сыграл свой первый матч за принадлежащий Дэвиду Бэкхему американский клуб "Интер Майами" в матче первого тура Leagues Cup с мексиканским "Крус Асуль". С аргентинцем в составе команда одержала победу в Кубке лиг, обыграв в финале "Нэшвилл" 20 августа. А 27 августа Месси дебютировал в американской лиге MLS и забил победный гол, которым прервал для своего клуба серию из 11 игр без побед.
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