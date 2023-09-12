Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 14:27

Месси приобрёл роскошный особняк во Флориде

Forbes: Месси купил себе дом в Форт-Лодердейле за 10,75 миллиона долларов

Футболист американского "Интер Майами" аргентинец Лионель Месси купил себе дом в Форт-Лодердейле в американском штате Флорида. Об этом в своём материале сообщил журнал Forbes.

По информации американского издания, на покупку особняка звёздный игрок потратил 10,75 миллиона долларов. Площадь здания — 975 квадратных метров, в нём девять ванных комнат, восемь спален, а ещё бассейн и гараж на три авто. Участок располагается на набережной, с него можно выйти на причал. А ещё на территории есть спа-салон и фитнес. За такую роскошь спортсмену придётся выплачивать ежегодный налог порядка 83,4 тысячи долларов.

Роналду считает законченным соперничество с Месси

Роналду считает законченным соперничество с Месси

Напомним, 22 июля Месси сыграл свой первый матч за принадлежащий Дэвиду Бэкхему американский клуб "Интер Майами" в матче первого тура Leagues Cup с мексиканским "Крус Асуль". С аргентинцем в составе команда одержала победу в Кубке лиг, обыграв в финале "Нэшвилл" 20 августа. А 27 августа Месси дебютировал в американской лиге MLS и забил победный гол, которым прервал для своего клуба серию из 11 игр без побед.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Лионель Месси
  • Знаменитости
  • Футбол
  • Спорт
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров