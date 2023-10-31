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Опубликовано 30 октября 2023, 21:37

Месси стал восьмикратным обладателем награды "Золотой мяч"

Лионель Месси с "Золотым мячом". Обложка © X / Ballon d&#x27;Or #ballondor

Лионель Месси с "Золотым мячом". Обложка © X / Ballon d'Or #ballondor

Нападающий американского клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем награды "Золотой мяч", вручаемой журналом France Football по итогам прошлого сезона.

Церемония прошла в Париже. Месси получил приз из рук Дэвида Бекхэма, являющегося совладельцем клуба "Интер Майами". Ранее 36-летний футболист становился обладателем этой награды в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

В минувшем сезоне Месси выступал за парижский ПСЖ, с которым стал чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды аргентинец выиграл ЧМ-2022 в Катаре, с семью мячами став вторым бомбардиром турнира, и был признан его лучшим игроком.

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Вторым в голосовании стал норвежец Эрлинг Холанд, замкнул тройку форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Обладательницей женской награды "Золотой мяч" стала футболистка "Барселоны" Айтана Бонмати. На её счету победа в чемпионате Испании, Суперкубке страны и Лиге чемпионов.

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Ранее лучшим вратарём минувшего сезона признали голкипера "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Он стал обладателем награды имени Льва Яшина.

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Артур Лапсаков
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