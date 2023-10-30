Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии France Football
Джуд Беллингем. Обложка © X / Jude Bellingham
Англичанин Джуд Беллингем, выступающий за мадридский "Реал", признан лучшим молодым игроком года по версии французского журнала France Football.
Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал за дортмундскую "Боруссию", забив 14 голов и отдав семь результативных передач в 42 играх. В номинантах на премию "Золотой мяч" Беллингем занял 18-е место.
А в начале октября Беллингем побил рекорд Криштиану Роналду в "Реале". Всего за десять стартовых матчей чемпионата Испании англичанин забил десять голов и выполнил три результативные передачи.