Регион

Уведомления отключены

30 октября, 20:24

Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии France Football

<p>Джуд Беллингем. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/BellinghamJude/status/1716929218976899428/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jude Bellingham</a></p>

Джуд Беллингем. Обложка © X / Jude Bellingham

Англичанин Джуд Беллингем, выступающий за мадридский "Реал", признан лучшим молодым игроком года по версии французского журнала France Football.

Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал за дортмундскую "Боруссию", забив 14 голов и отдав семь результативных передач в 42 играх. В номинантах на премию "Золотой мяч" Беллингем занял 18-е место.

180 млн евро: Холанн и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира

180 млн евро: Холанн и Мбаппе стали самыми дорогими футболистами мира

А в начале октября Беллингем побил рекорд Криштиану Роналду в "Реале". Всего за десять стартовых матчей чемпионата Испании англичанин забил десять голов и выполнил три результативные передачи.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Золотой мяч
  • ФК Реал Мадрид
  • ФК Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров