Беллингем признан лучшим молодым игроком года по версии France Football

Англичанин Джуд Беллингем, выступающий за мадридский "Реал", признан лучшим молодым игроком года по версии французского журнала France Football.

Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал за дортмундскую "Боруссию", забив 14 голов и отдав семь результативных передач в 42 играх. В номинантах на премию "Золотой мяч" Беллингем занял 18-е место.