Беллингем оформил дубль в матче с "Осасуной" и побил рекорд Роналду в "Реале"
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем забил два гола в матче девятого тура Ла Лиги с памплонской "Осасуной". Всего за десять стартовых матчей он мастерски оформил десять голов и выполнил три результативные передачи. Игра закончилась со счётом 4:0.
Таким образом, англичанин побил рекорд результативности Криштиану Роналду за клуб — десять голов и одна передача.
До "Реала" Беллингем играл в дортмундской "Боруссии", откуда он перешёл за 103 миллиона евро, контракт действует до конца июня 2029 года.
Лайф писал, как "Реал Мадрид" обыграл "Жирону" в матче восьмого тура чемпионата Испании. Хозяева поля уступили со счётом 0:3.
AP / TASS