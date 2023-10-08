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8 октября, 05:35

Беллингем оформил дубль в матче с "Осасуной" и побил рекорд Роналду в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем забил два гола в матче девятого тура Ла Лиги с памплонской "Осасуной". Всего за десять стартовых матчей он мастерски оформил десять голов и выполнил три результативные передачи. Игра закончилась со счётом 4:0.

Таким образом, англичанин побил рекорд результативности Криштиану Роналду за клуб — десять голов и одна передача.

До "Реала" Беллингем играл в дортмундской "Боруссии", откуда он перешёл за 103 миллиона евро, контракт действует до конца июня 2029 года.

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Лайф писал, как "Реал Мадрид" обыграл "Жирону" в матче восьмого тура чемпионата Испании. Хозяева поля уступили со счётом 0:3.

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AP / TASS

Матвей Константинов
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