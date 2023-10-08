Беллингем оформил дубль в матче с "Осасуной" и побил рекорд Роналду в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем забил два гола в матче девятого тура Ла Лиги с памплонской "Осасуной". Всего за десять стартовых матчей он мастерски оформил десять голов и выполнил три результативные передачи. Игра закончилась со счётом 4:0.

Таким образом, англичанин побил рекорд результативности Криштиану Роналду за клуб — десять голов и одна передача.

До "Реала" Беллингем играл в дортмундской "Боруссии", откуда он перешёл за 103 миллиона евро, контракт действует до конца июня 2029 года.