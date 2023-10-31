Холанд признан лучшим бомбардиром сезона, получив приз имени Герда Мюллера
Эрлинг Холанд. Обложка © X / Manchester City
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил приз имени Герда Мюллера, вручаемый лучшему бомбардиру прошедшего сезона.
Журнал France Football выделил норвежца, забившего 56 голов в минувшем чемпионате.
Лучшим молодым футболистом года был признан игрок "Реала" Джуд Беллингем, в прошлом сезоне выступавший за дортмундскую "Боруссию". На его счету было 14 голов и семь результативных передач в 42 играх.