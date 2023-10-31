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30 октября, 21:13

Холанн признан лучшим бомбардиром сезона, получив приз имени Герда Мюллера

<p>Эрлинг Холанн. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ManCityFra/status/1719086401608696129/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester City</a></p>

Эрлинг Холанн. Обложка © X / Manchester City

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн получил приз имени Герда Мюллера, вручаемый лучшему бомбардиру прошедшего сезона.

Журнал France Football выделил норвежца, забившего 56 голов в минувшем чемпионате.

Назван обладатель трофея имени Льва Яшина

Назван обладатель трофея имени Льва Яшина

Лучшим молодым футболистом года был признан игрок "Реала" Джуд Беллингем, в прошлом сезоне выступавший за дортмундскую "Боруссию". На его счету было 14 голов и семь результативных передач в 42 играх.

Артур Лапсаков
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