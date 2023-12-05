Месси стал спортсменом года по версии журнала Time

Игрок клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Летом 2023 года Месси перешёл в американский клуб, а осенью в рекордный восьмой раз получил "Золотой мяч" как лучший футболист года. Благодаря в том числе переходу Мессии "Интер" смог завоевать свой первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики, отмечает Time.