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5 декабря, 15:32

Месси стал спортсменом года по версии журнала Time

<p>Футболист Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Megan Briggs</p>

Футболист Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Megan Briggs

Игрок клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.

Летом 2023 года Месси перешёл в американский клуб, а осенью в рекордный восьмой раз получил "Золотой мяч" как лучший футболист года. Благодаря в том числе переходу Мессии "Интер" смог завоевать свой первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики, отмечает Time.

Месси рассказал, сколько ещё планирует играть в футбол

Месси рассказал, сколько ещё планирует играть в футбол

Ранее Месси удостоился ещё одной почётной награды. Он признан лучшим футболистом XXI века по версии издания FourFourTwo. Форвард "Интера" обошёл нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, которому досталась вторая строчка.

Андрей Бражников
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