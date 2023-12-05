Месси стал спортсменом года по версии журнала Time
Футболист Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Megan Briggs
Игрок клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси признан спортсменом года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.
Летом 2023 года Месси перешёл в американский клуб, а осенью в рекордный восьмой раз получил "Золотой мяч" как лучший футболист года. Благодаря в том числе переходу Мессии "Интер" смог завоевать свой первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики, отмечает Time.
Ранее Месси удостоился ещё одной почётной награды. Он признан лучшим футболистом XXI века по версии издания FourFourTwo. Форвард "Интера" обошёл нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, которому досталась вторая строчка.