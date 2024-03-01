"Спартак" применит дисциплинарные меры к Промесу за пропуск матча с "Зенитом" 1 марта, 16:29 Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб "Спартак" вынесет дисциплинарное наказание нападающему из Нидерландов Квинси Промесу, который был задержан в Дубае. Из-за инцидента он теперь не сможет участвовать в матче 19-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказали в самом клубе.

Встреча "Спартака" с петербургским "Зенитом" состоится вечером 2 марта. Однако у Промеса возникли проблемы с законом в ОАЭ и он не смог вылететь обратно в Россию. По заверениям клуба, спортсмену оказывается помощь в разрешении ситуации, но это не отменяет его ответственности.

"Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры", — подчёркивается в заявлении "Спартака".

Авторы Татьяна Миссуми