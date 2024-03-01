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"Спартак" применит дисциплинарные меры к Промесу за пропуск матча с "Зенитом"

1 марта, 16:29
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Московский футбольный клуб "Спартак" вынесет дисциплинарное наказание нападающему из Нидерландов Квинси Промесу, который был задержан в Дубае. Из-за инцидента он теперь не сможет участвовать в матче 19-го тура Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказали в самом клубе.

Встреча "Спартака" с петербургским "Зенитом" состоится вечером 2 марта. Однако у Промеса возникли проблемы с законом в ОАЭ и он не смог вылететь обратно в Россию. По заверениям клуба, спортсмену оказывается помощь в разрешении ситуации, но это не отменяет его ответственности.

"Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры", — подчёркивается в заявлении "Спартака".

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Напомним, 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в ОАЭ, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов. Спортсмен обвиняется в побеге с места ДТП в Дубае. Предположительно, прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и отправила в ОАЭ запрос на его выдачу. Дело в том, что суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина, а заодно объявил его в международный розыск.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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