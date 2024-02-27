Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков стал игроком армянского "Урарту"

Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак", полузащитник Денис Глушаков перешёл в армянский "Урарту", сообщили в пресс-службе команды. Срок контракта с 37-летним спортсменом не разглашается.

"Приветствуем Дениса Глушакова в "Урарту" и желаем ему успехов и достижений вместе с командой", — говорится в сообщении.