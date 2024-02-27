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27 февраля, 08:32

Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков стал игроком армянского "Урарту"

Денис Глушаков. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Денис Глушаков. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Бывший капитан московского футбольного клуба "Спартак", полузащитник Денис Глушаков перешёл в армянский "Урарту", сообщили в пресс-службе команды. Срок контракта с 37-летним спортсменом не разглашается.

"Приветствуем Дениса Глушакова в "Урарту" и желаем ему успехов и достижений вместе с командой", — говорится в сообщении.

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Ранее Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе. Спортсмен выступил за московский клуб "Строгино", который, к слову, проиграл. Серьёзных ошибок в первом матче он не допустил.

Матвей Константинов
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