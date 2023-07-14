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14 июля, 19:51

"Думал, будет похуже": Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе

Глушаков дебютировал в пляжном футболе в составе ФК "Строгино"

<p>Денис Глушаков в матче пляжного чемпионата России. Обложка © <a href="https://bsrussia.com/ru/news/leonov-kostyak-sohranilsya-no-hotelos-by-ukrepit-sostav--22038" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bsrussia.com</a></p>

Денис Глушаков в матче пляжного чемпионата России. Обложка © bsrussia.com

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе за московский ФК "Строгино". Это произошло в матче с "Саратовом" (1:4) в чемпионате России.

"Сыграл нормально, ребят спросил, какие были ошибки, они сказали, что ничего серьёзного. Самое обидное, что команда проиграла. Есть над чем работать", — рассказал Глушаков телеканалу "Матч ТВ".

Московский клуб включил Глушакова в заявку на три ближайших матча российского первенства.

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Ранее звезда пляжного футбола Маурисиньо назвал чемпионат России самым сильным в мире. Также спортсмен признал, что в нашей стране очень много сильных игроков.

Лариса Сафронова
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