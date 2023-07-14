"Думал, будет похуже": Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе
Глушаков дебютировал в пляжном футболе в составе ФК "Строгино"
Денис Глушаков в матче пляжного чемпионата России. Обложка © bsrussia.com
Бывший игрок "Спартака" и сборной России Денис Глушаков дебютировал в пляжном футболе за московский ФК "Строгино". Это произошло в матче с "Саратовом" (1:4) в чемпионате России.
"Сыграл нормально, ребят спросил, какие были ошибки, они сказали, что ничего серьёзного. Самое обидное, что команда проиграла. Есть над чем работать", — рассказал Глушаков телеканалу "Матч ТВ".
Московский клуб включил Глушакова в заявку на три ближайших матча российского первенства.
Ранее звезда пляжного футбола Маурисиньо назвал чемпионат России самым сильным в мире. Также спортсмен признал, что в нашей стране очень много сильных игроков.