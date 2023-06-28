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28 июня, 02:13

Звезда пляжного футбола Маурисиньо назвал чемпионат России самым сильным в мире

<p>Маурисиньо. Обложка © <a href="http://www.bsc-kristall.ru/post/577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bsc-kristall.ru</a></p>

Маурисиньо. Обложка © bsc-kristall.ru

Маурисиньо, игрок пляжного футбольного клуба "Кристалл" и сборной Бразилии, назвал чемпионат России самым сильным в мире. Его слова приводит газета "Петербургский дневник".

"Российский чемпионат — самый сильный в мире, в вашей лиге всё великолепно организовано. В России очень много сильных игроков. В Бразилии тоже много хороших игроков, но нет такой сильной лиги, организация не на таком высоком уровне", — сказал футболист.

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В 2017 году Маурисиньо стал игроком саратовского "Локомотива". Спортсмен признался, что предложение из России, страны, находящейся намного севернее Бразилии, его удивило. На первых порах главной сложностью было питание, футболист указал, что в России трудно найти блюда бразильской кухни.

"Но постепенно я адаптировался и к температуре, и к другим условиям. Сразу очень понравилась атмосфера в России, меня очень хорошо принимали зрители. У вас очень сильный чемпионат, я сильно прибавил в мастерстве за то время, что играю здесь", — добавил Маурисиньо.

Ранее Лайф рассказывал, что бразильский футболист Ду Кейрос стал игроком "Зенита" и провёл первую тренировку. До этого он выступал за бразильский "Коринтианс", за который дебютировал летом 2021 года.

Артур Лапсаков
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