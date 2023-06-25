"Краснодар" намерен в ближайшее время продлить контракт с защитником Кайо

В ближайшее время "Краснодар" начнёт переговоры с бразильским защитником Кайо по поводу нового контракта, пишет "РБ Спорт". Существующее соглашение Кайо с клубом действительно до 30 июня 2024 года.

По последним данным, кубанский клуб намерен продлить контракт с игроком. Однако, на какой срок будет продлён контракт Кайо с "Краснодаром", пока не известно.

"Краснодар" выкупил Кайо у португальской команды "Санта-Клара" за три миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступил за краснодарский клуб в 27 матчах в различных турнирах.