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25 июня, 18:43

"Краснодар" намерен в ближайшее время продлить контракт с защитником Кайо

<p>Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев</p>

Обложка © ТАСС / Степан Ноздрев

В ближайшее время "Краснодар" начнёт переговоры с бразильским защитником Кайо по поводу нового контракта, пишет "РБ Спорт". Существующее соглашение Кайо с клубом действительно до 30 июня 2024 года.

По последним данным, кубанский клуб намерен продлить контракт с игроком. Однако, на какой срок будет продлён контракт Кайо с "Краснодаром", пока не известно.

"Краснодар" выкупил Кайо у португальской команды "Санта-Клара" за три миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступил за краснодарский клуб в 27 матчах в различных турнирах.

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Илья Суриков
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