"Краснодар" намерен в ближайшее время продлить контракт с защитником Кайо
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В ближайшее время "Краснодар" начнёт переговоры с бразильским защитником Кайо по поводу нового контракта, пишет "РБ Спорт". Существующее соглашение Кайо с клубом действительно до 30 июня 2024 года.
По последним данным, кубанский клуб намерен продлить контракт с игроком. Однако, на какой срок будет продлён контракт Кайо с "Краснодаром", пока не известно.
"Краснодар" выкупил Кайо у португальской команды "Санта-Клара" за три миллиона евро. В прошлом сезоне футболист выступил за краснодарский клуб в 27 матчах в различных турнирах.
Ранее Лайф рассказывал о том, что полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов покидает команду. О своём решении он объявил сам.