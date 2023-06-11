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11 июня, 19:06

Полузащитник "Краснодара" Ионов покидает команду

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов объявил об уходе из команды

<p>Футболист Алексей Ионов. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/fckrasnodar/1464" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ФК "Краснодар"</a></p>

Футболист Алексей Ионов. Обложка © t.me / ФК "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов покидает команду. Решение он озвучил в беседе с газетой "Известия".

"Это был мой последний матч за клуб. Сейчас после матча поблагодарил команду за столько лет совместной игры. И, конечно, благодарен владельцу клуба Сергею Николаевичу Галицкому", — признался футболист после матча суперфинала Кубка России против ЦСКА.

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Ранее стало известно, что московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".

Оксана Попова
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