Полузащитник "Краснодара" Ионов покидает команду

Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов покидает команду. Решение он озвучил в беседе с газетой "Известия".

"Это был мой последний матч за клуб. Сейчас после матча поблагодарил команду за столько лет совместной игры. И, конечно, благодарен владельцу клуба Сергею Николаевичу Галицкому", — признался футболист после матча суперфинала Кубка России против ЦСКА.