Полузащитник "Краснодара" Ионов покидает команду
Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов объявил об уходе из команды
Футболист Алексей Ионов. Обложка © t.me / ФК "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов покидает команду. Решение он озвучил в беседе с газетой "Известия".
"Это был мой последний матч за клуб. Сейчас после матча поблагодарил команду за столько лет совместной игры. И, конечно, благодарен владельцу клуба Сергею Николаевичу Галицкому", — признался футболист после матча суперфинала Кубка России против ЦСКА.
Ранее стало известно, что московский клуб ЦСКА стал обладателем Кубка России по футболу в восьмой раз, обыграв "Краснодар". Армейцы в серии пенальти победили со счётом 6:5 (основное время матча — 1:1). Встреча прошла сегодня на московском стадионе "Лужники".