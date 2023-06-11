Кафанов назвал самого талантливого голкипера России
Тренер вратарей сборной РФ Кафанов назвал Сафонова самым талантливым голкипером
Тренер вратарей футбольной сборной России Виталий Кафанов выделил голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, назвав его самым талантливым российским игроком на данный момент.
"Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого", — сказал 63-летний наставник в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Отметим, что 24-летний Сафонов является основным голкипером не только "Краснодара", но и сборной России. В составе "быков" в нынешнем сезоне он провёл 36 матчей, в которых пропустил 52 гола во всех турнирах. Его контракт с командой действует до конца июня 2026 года.
Ранее Лайф писал, что амстердамский "Аякс" хочет подписать полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна. Кубанский клуб, по данным СМИ, может расстаться с футболистом за более чем десять миллионов евро.
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