Кафанов назвал самого талантливого голкипера России

Тренер вратарей футбольной сборной России Виталий Кафанов выделил голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова, назвав его самым талантливым российским игроком на данный момент.

"Из всех вратарей, с которыми мне довелось поработать за 20 лет, Матвей — самый талантливый. Другое дело, на сколько процентов он сможет реализовать свой потенциал? Тут уже очень многое зависит от него самого", — сказал 63-летний наставник в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Отметим, что 24-летний Сафонов является основным голкипером не только "Краснодара", но и сборной России. В составе "быков" в нынешнем сезоне он провёл 36 матчей, в которых пропустил 52 гола во всех турнирах. Его контракт с командой действует до конца июня 2026 года.