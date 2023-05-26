Представитель экс-жены Сафонова объяснил огласку скандала с вратарём

Бывшая жена вратаря футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Матвея Сафонова предала огласке скандальные подробности семейной жизни, так как опасается, что суд может встать на сторону экс-супруга и вынести незаконное решение. Об этом заявил представитель Анастасии.

"Есть понимание, что решение суда может быть несправедливым и незаконным. На сегодняшний момент именно это и сподвигло Анастасию сообщить о нашей проблеме. Другого пути решения мы не видим", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".