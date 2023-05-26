Представитель экс-жены Сафонова объяснил огласку скандала с вратарём
Бывшая жена вратаря футбольного клуба "Краснодар" и сборной России Матвея Сафонова предала огласке скандальные подробности семейной жизни, так как опасается, что суд может встать на сторону экс-супруга и вынести незаконное решение. Об этом заявил представитель Анастасии.
"Есть понимание, что решение суда может быть несправедливым и незаконным. На сегодняшний момент именно это и сподвигло Анастасию сообщить о нашей проблеме. Другого пути решения мы не видим", — сказал он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что экс-супруга Сафонова обвинила голкипера в изменах и желании отобрать у неё дочь. Кроме того, по её словам, 24-летний голкипер надеется на ежемесячные алименты в размере 13 тысяч рублей.
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