Промеса не пустили в самолёт вместе со "Спартаком" в Дубае
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая. Как сообщает Metaratings, игрока не пустили на борт самолёта.
Причины такого решения не уточняются. Теперь форварду придётся самостоятельно добираться до России. Вместе с ним в ОАЭ остались два представителя клуба.
Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде кокаина. Позже футболиста объявили в международный розыск. Кроме того, в 2023 году игроку красно-белых вынесли приговор ещё по одному делу: он получил 18 месяцев заключения по обвинению в нападении на своего двоюродного брата.