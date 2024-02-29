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Промеса не пустили в самолёт вместе со "Спартаком" в Дубае

29 февраля, 14:38
Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес. Фото © Телеграм-канал ФК "Спартак-Москва"

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая. Как сообщает Metaratings, игрока не пустили на борт самолёта.

Причины такого решения не уточняются. Теперь форварду придётся самостоятельно добираться до России. Вместе с ним в ОАЭ остались два представителя клуба.

Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды
Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды

Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде кокаина. Позже футболиста объявили в международный розыск. Кроме того, в 2023 году игроку красно-белых вынесли приговор ещё по одному делу: он получил 18 месяцев заключения по обвинению в нападении на своего двоюродного брата.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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