Промеса не пустили в самолёт вместе со "Спартаком" в Дубае

Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес не смог улететь вместе с командой из Дубая. Как сообщает Metaratings, игрока не пустили на борт самолёта.