Вскрылся непростительный проступок Промеса в ОАЭ, который навлёк на него череду бед

Задержание нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в Дубае оказалось не связано с его арестом на родине. По сведениям SHOT , он навлёк беду на свою голову побегом с места ДТП в ОАЭ.

Вингера задержали на таможне в аэропорту Аль-Мактум из-за аварии, в которую он попал во время сборов красно-белых. Вместо того чтобы дождаться разрешения ситуации на месте, он скрылся после ДТП. Это привело к ещё одной неприятности — прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и направила властям ОАЭ запрос на его выдачу.