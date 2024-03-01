Вскрылся непростительный проступок Промеса в ОАЭ, который навлёк на него череду бед
Форварда "Спартака" Промеса задержали в Дубае из-за побега с места ДТП
Квинси Промес. Обложка © ФК "Спартак"
Задержание нидерландского футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в Дубае оказалось не связано с его арестом на родине. По сведениям SHOT, он навлёк беду на свою голову побегом с места ДТП в ОАЭ.
Вингера задержали на таможне в аэропорту Аль-Мактум из-за аварии, в которую он попал во время сборов красно-белых. Вместо того чтобы дождаться разрешения ситуации на месте, он скрылся после ДТП. Это привело к ещё одной неприятности — прокуратура Нидерландов узнала из СМИ о задержании футболиста и направила властям ОАЭ запрос на его выдачу.
29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в Дубае, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов. Изначально считалось, что это может быть связано со следствием на родине. Окружной суд Амстердама 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Игрока объявили в международный розыск. При этом наркотики — не единственное возбуждённое против него дело. В 2023 году футболисту вынесли приговор за нападение на двоюродного брата.