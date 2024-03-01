Звезду "Спартака" Промеса всё ещё держат в Дубае
СМИ: Промесу до сих пор не разрешили вылететь из Дубая в Петербург
Квинси Промес. Обложка © ФК "Спартак"
Нидерландскому футболисту московского "Спартака" Квинси Промесу до сих пор не разрешили вылететь из Дубая в Санкт-Петербург. Его продержали всю ночь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Вместе с вингером в аэропорту остались представители службы безопасности московской команды. По данным журналистов, Промес был задержан на паспортном контроле. В связи с ситуацией сегодняшняя тренировка в манеже академии "Зенита" пройдёт без участия 32-летнего игрока. Сотрудников академии петербургского клуба попросили ни с кем не контактировать по теме футболиста.
Задержание футболиста может быть связано со следствием на родине. Окружной суд Амстердама 14 февраля заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Игрока объявили в международный розыск. При этом наркотики — не единственное возбуждённое против него дело. В 2023 году футболисту вынесли приговор за нападение на двоюродного брата. 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в Дубае, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов.