В Нидерландах прокомментировали сообщения о задержании Промеса в ОАЭ

Прокуратура Нидерландов не может подтвердить, что гражданин этой страны и футболист московского "Спартака" Квинси Промес задержан в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил пресс-секретарь амстердамского отделения прокуратуры Эверт Бурстра.

"Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения", — сказал РИА "Новости" представитель ведомства.