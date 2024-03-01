В Нидерландах прокомментировали сообщения о задержании Промеса в ОАЭ
Прокуратура Нидерландов: Слышали о задержании Промеса, но подтвердить не можем
Футболист московского "Спартака" Квинси Промес. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Quincy Promes
Прокуратура Нидерландов не может подтвердить, что гражданин этой страны и футболист московского "Спартака" Квинси Промес задержан в Объединённых Арабских Эмиратах. Об этом сообщил пресс-секретарь амстердамского отделения прокуратуры Эверт Бурстра.
"Мы слышали сообщения об этом, но от имени прокуратуры Нидерландов мы не можем подтвердить эти сообщения", — сказал РИА "Новости" представитель ведомства.
Как ранее писал Life.ru, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Игрока объявили в международный розыск. При этом наркотики не единственное возбуждённое против него дело. В 2023 году футболисту вынесли приговор за нападение на двоюродного брата. 29 февраля стало известно, что Промеса не пустили на борт самолёта в Дубае, откуда "Спартак" летел в Россию со сборов.